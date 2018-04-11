Ученые обнаружили второе магнитное поле у Земли

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили второе магнитное поле у Земли. Как сообщает ТАСС, информация об этом была представлена на генассамблее Европейского союза наук о Земле в Вене.

Отмечается, что ученые сделали подобное открытие, проанализировав данные с трех спутников научной миссии Swarm, полученные за четыре года. Ученые получили новые данные о планетарных геомагнетических процессах, благодаря этому им удалось создать детальную и наглядную карту магнитного поля, которое создается морскими приливами и отливами. По словам специалистов, магнитное излучение создают миллиарды электрически заряженных частиц, находящихся в воде.

Как рассказал один из авторов исследования Нилс Олсен, второе магнитное поле очень слабое. Его напряженность составляет всего 2-2,5 нанотеслы (единица измерения индукции магнитного поля), что почти в 20 тыс. раз слабее, чем основное магнитное поле Земли.

Эксперты отмечают, что благодаря их открытию можно будет намного точнее определять перемещение океанских водных масс. Это должно помочь в борьбе с глобальным изменением климата.-0-