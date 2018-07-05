Ученые выяснили, сколько кофе нужно пить в день

Американские ученые выяснили: для снижения риска преждевременной смерти лучше пить шесть чашек кофе в день.

Было исследовано здоровье около 500 тыс. британцев в возрасте от 38 до 73 лет. У всех узнавали, пьют ли они кофе и сколько раз в день. Обнаружилось, что у любителей кофе снижен риск преждевременной смерти. При этом неважно, какой кофе они пили: растворимый, молотый или без кофеина.

У того, кто пьет до 6 чашек кофе, риск снижен на 16%. Кто пьет 8 чашек и больше - на 14%. Вероятность убавляется и прибавляется в зависимости от выпитого вами кофе. Теперь ученые полагают, что кофе один из самых полезных напитков.

Также в конце июля уже немецкие ученые объявили, что кофе поддерживает функции сердечно-сосудистой системы. Это происходит благодаря поступлению в организм кофеина в количестве четырех чашек кофе.