Ученые определили продукт, помогающий улучшать память

Международная группа ученых провела исследование, которое помогло установить, что репчатый лук способствует улучшению памяти и работы мозга в целом, сообщают СМИ.
Специалисты отмечают, что такое воздействие лук оказывает благодаря активным химическим соединениям на основе серы, содержащимся в нем. В итоге, лук очищает и омолаживает клетки головного мозга.
На этом полезные свойства репчатого лука не заканчиваются. Он положительно влияет не только на мозг, но и на иммунитет человека, защищая его от различных вирусов, а также он выводит токсические вещества из нервных клеток.
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