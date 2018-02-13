Ученые определили самое быстрое и ловкое животное на Земле

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самыми быстрыми и ловкими животными на планете биологи признали пауков-крабов, способных мгновенно разворачиваться на 360 градусов и поражать свою жертву за восьмую долю секунды. Об этом пишут информагентства, ссылаясь на научную статью из журнала Journal of Experimental Biology.

В результате исследования было установлено, что самые сильные, меткие и стремительные обитатели планеты - это, как правило, насекомые и другие беспозвоночные. Калифорнийские ученые убедились в этом при наблюдении за пауками-крабами (Selenops). Используя высокоскоростную камеру, биологи следили за тем, как животные охотятся на мелких насекомых. Выяснилось, что пауки способны развернуться, схватить жертву и вонзить в нее клыки за 0,12 секунды.

Секрет такой необычайной маневренности пауков-крабов заключается в уникальном строении и функционировании их конечностей. При нападении паук использует ближайшую к жертве ногу одновременно как якорь и рычаг, чтобы поднять свое тело и молниеносно перебросить в нужную сторону. При этом остальные конечности отталкиваются от земли, создавая крутящий момент, и поджимаются в воздухе.

Такой прием позволяет пауку-крабу разворачиваться на 40% быстрее и наносить максимально точный удар по телу жертвы, что делает его самым ловким наземным животным.

Пауков-крабов, населяющих леса Южной и Восточной Азии, крайне сложно поймать из-за их проворности и необычной манеры передвижения: они могут ходить боком и задом. Специалисты тщательно исследуют этот феномен, чтобы впоследствии применить полученные сведения при создании высокоманевренных роботов.-0-