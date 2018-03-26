Ученые определили самый вредный для здоровья хлеб

Диетологи часто спорят, какой хлеб полезнее — черный или белый. Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо было провести эксперимент.

Добровольцев разделили на две группы, одна из которых в течение двух недель употребляла в пищу черный хлеб, а вторая — белый. Ежедневно хлеб составлял около четверти калорий, остальной пищей были различные продукты. В ходе исследования у подопытных измерялись различные показатели.

Результаты исследования оказались довольно неожиданными. Оказалось, что оба вида хлебных изделий одинаково влияли на функции организма. Так, для некоторых полезным оказался белый хлеб, а другим на пользу пошло употребление черного. Все дело в индивидуальных особенностях организма.