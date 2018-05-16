Ученые подтвердили, что на спутнике Юпитера существуют водяные гейзеры

Ученые из университета Мичигана (США) нашли подтверждение, что на спутнике Юпитера Европе существуют водяные гейзеры. Их наличие является доказательством того, что на Европе есть условия для существования жизни. Ученые повторно проанализировали показания космического зонда "Галилео", сделанные 20 лет назад.

Данные "Галилео" повторно привлекли внимание ученых в 2016 году, когда они получили с орбитального телескопа Hubble снимки Европы, на которых различимо что-то похожее на струи водяного пара. Ученые вспомнили, что 16 декабря 1997 года приборы "Галилео" отразили изменения в магнитном поле и значительное повышение плотности плазмы, но объяснить это тогда не смогли.

Теперь исследователи вернулись к тем данным, сравнили их с новыми и пришли к выводу, что они совпадают с теми, какие фиксировались бы, если бы станция пролетела сквозь струю пара. По данным ученых, высота выброшенной гейзером струи горячей воды составляла сотни километров.

Европа - шестой спутник Юпитера, обнаруженный Галилео Галилеем в 1610 году.