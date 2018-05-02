Ученые подтвердили пользу домашних животных

Ученые из Ульмского и Колорадского университетов в Боулдере нашли неожиданный и не известный ранее полезный эффект от общения человека с домашними животными. В результате опыта, в котором принимали участие сорок жителей Германии в возрасте от 20 до 40 лет, выяснилось, что городские жители, у которых нет домашних питомцев, более подвержены стрессам, чем те, которые постоянно общаются с животными.

Респондентов поделили на две группы: тех, кто жил на ферме в окружении домашних животных, и горожан, которые проводили мало времени с питомцами. Участников опыта попросили решить сложную математическую задачу, а потом взяли у них образцы крови и слюны, чтобы узнать реакцию организма. Оказалось, что у горожан были зафиксированы признаки стресса, а у людей, выросших на ферме, организм почти не отреагировал на стресс.

Ученые считают, что причиной этого являются микроорганизмы, которые передаются людям от домашних питомцев.