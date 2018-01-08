Ученые поведали о пяти причинах обжорства

Сотрудник Университета Сассекса в Великобритании Дженни Моррис раскрыла пять причин, влияющих на развитие обжорства у человека.

Первой причиной, по ее мнению, является размер порции. Если он большой, то и человек настраивается на употребление как можно большего числа продуктов. В связи с этим провели небольшой эксперимент. Испытуемым предложили съесть тарелку супа, причем порции некоторых участников незаметно увеличивали. В результате некоторые съели на 73% больше еды, хотя сытыми себя чувствовали все участники испытания.

Второй причиной является богатый стол. Если на нем много блюд и хочется попробовать все, то есть шанс съесть в четыре раза больше против обычной нормы.

Отвлекающие факторы, такие как ТВ, газеты, разговоры и гаджеты, стали третьей причиной, способствующей перееданию. Человек неосознанно потребляет больше, будучи увлеченным вовсе не едой.

Четвертым фактором стал провоцирующий аппетит алкоголь. А пятым оказался т. н. "эффект подражания", выражающийся в том, что если вы привыкли трапезничать в компании обжор, то и сами невольно начнете потреблять в пищу больше, чем требуется, чтобы не выделяться из окружения.