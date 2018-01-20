Ученые предлагают увеличить подростковый возраст до 24 лет

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для постиндустриальных стран необходимо утвердить новое определение подросткового возраста, об этом рассуждают эксперты на страницах медицинского издания Lancet. Выдержки из статьи, где есть аргументы экспертов за и против увеличения подросткового возраста, публикует Би-би-си.

Причины для увеличения подросткового возраста в первую очередь социальные, говорят эксперты. В постиндустриальных странах молодые люди дольше получают образование, позже женятся и заводят детей. Отмечается, что раньше европейцы вступали во взрослую жизнь в 19 лет, а сегодня это происходит в среднем в 24 года.

Согласно информации британского Национального бюро статистики, в Англии и Уэльсе средний возраст первого брака в 2013-м составлял 32,5 года у мужчин и 30,6 года у женщин. Это почти на восемь лет позже, чем показатели 1973 года.

Еще один аргумент ученых, ратующих за расширение рамок подросткового возраста, - то, что тело человека продолжает расти и меняться и после 19 лет. Например, мозг продолжает развиваться еще в течение нескольких лет после того, как, по принятым сегодня нормам, человек становится взрослым. Также у многих людей вплоть до 25 лет не вырастают зубы мудрости, отмечают эксперты.

"Несмотря на то, что многие привилегии, положенные взрослым, получают уже в 18 лет, как правило, принятие роли во взрослом обществе и ответственности, которая с ней приходит, происходит позже", - отмечает директор центра детского здоровья Королевской детской больницы в Мельбурне профессор Сьюзан Сойер.

В тоже время, по мнению еще одного эксперта, увеличение подросткового возраста может привести к тому, что "молодые люди станут еще более инфантильными". Противники нововведения говорят, что предлагаемые меры могут привести к тому, что желание подростков стать независимыми будет восприниматься как патологическое. "Общество должно задавать как можно более высокую планку для следующего поколения", - убеждена доктор Джен Маквариш, социолог из Кентского университета.-0-