Ученые рассказали, чем опасна даже одна сигарета в день

Даже одна сигарета в день смертельно опасна для человека, считают ученые. Материалы исследования были опубликованы в журнале The BMJ.

Специалисты уверены, что курение небольшого количества сигарет может вызвать коронарную недостаточность или инсульт. Даже одна сигарета в день может спровоцировать появление сердечно-сосудистых заболеваний.

Если человек хочет бросить курить, специалисты рекомендуют сразу полностью отказаться от курения, а не снижать количество сигарет. Также сообщается, что, согласно многочисленным исследованиям, риск возникновения различных заболеваний из-за курения у женщин выше, чем у мужчин.

Такие выводы ученые сделали, проанализировав несколько десятков научных работ, связанных с влиянием этой вредной привычки на здоровье людей.-0-