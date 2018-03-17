Ученые рассказали, что происходит с мозгом во время сна

Группа британских ученых из Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона выяснила, что происходит в головном мозге во время сна. В рамках проводимого эксперимента исследователи стимулировали нейроны лабораторных мышей и установили, что во время сна связь между нейронами, хранящими актуальную информацию, крепчает.
В то же время связи между нервными окончаниями, наполненными не очень важными сведениями, слабеют и исчезают. Данный процесс регулируется в зависимости от настроения и состояния человека.
Данный механизм предохраняет нервную систему от перевозбуждения, а также позволяет хранить нужные сведения длительное время без потери данных.
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