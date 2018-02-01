Ученые рассказали, что рыбий жир и растительное масло не так уж и полезны

Длительное употребление подсолнечного масла и рыбьего жира приводит воспалительным процессам в печени. К такому выводу пришла международная группа ученых по итогам проведенных экспериментов.

Оказалось, что оливковое масло куда полезнее подсолнечного, так как второй продукт и рыбий жир могут вызывать фиброз, ультраструктурные изменения печени. Эксперимент проводился на лабораторных крысах. Так, рыбий жир у них еще и ускорял окислительные процессы, которые должны начинаться только в пожилом возрасте. Еще рыбий жир изменил относительную длину теломеров крыс - концов хромосом, укорочение которых может вызвать старение клеток, а удлинение которых может вызвать рак.

Поэтому теперь специалисты заговорили не только о пользе рыбьего жира и подсолнечного масла, но и о вреде. Но все равно не стоит забывать, что рыбий жир богат омега-3 жирными кислотами, витамином D и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.