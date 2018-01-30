Ученые рассказали, как курение электронных сигарет влияет на ДНК

Американски ученые выяснили, что вдыхаемый при курении электронных сигарет дым наносит вред ДНК и повышает риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщается на научном интернет-портале EurekAlert.
Специалисты в области биологии проводили эксперименты на мышах, чтобы прийти к подобным выводам. Животных три месяца заставляли вдыхать пары от электронных сигарет с содержанием никотина. С течением времени у подопытных появились повреждения ДНК в клетках сердца, легких и мочевого пузыря.
Исследователи также отметили, что пар от электронных сигарет содержит меньше канцерогенов, чем дым от обычных табачных изделий. Однако вейперы имеют высокий риск развития онкологических заболеваний.-0-
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