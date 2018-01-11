Исследователи рассказали, как спать, чтобы высыпаться

Эксперты выяснили, как следует спать, чтобы не чувствовать упадок сил и не оставаться сонными в течение дня. Прежде всего, нужно отходить ко сну в определенное время.

Американские ученые изучили режим сна мужчин и женщин всех возрастов. В результате выяснилось, что количество часов сна индивидуально и восемь часов не являются панацеей для всех.

В идеале нужно ложиться с наступлением темного времени суток, а просыпаться с рассветом. Именно в этот период в организме человека вырабатывается гормон мелатонин.

Таким образом, если оставаться в постели с наступлением дня это приводит к сбою биологических часов. Аналогичное происходит и в результате длительного вечерне-ночного бодрствования.

Также немаловажно соблюдать режим и не устраивать марафоны в выходные. Правда, зимой, с увеличением продолжительности темного времени суток, трудно ложиться в 17-00 и вставать в 9-00. Тут следует подстроить свой ритм индивидуально.