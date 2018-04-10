Ученые рассказали о роли бровей в эволюции человека

Антропологи считают, что у древних людей брови выглядели иначе. По мнению специалистов, в процессе эволюции мы потеряли неподвижный надбровный валик, а брови современного человека помогают нам общаться с сородичами.

Британские ученые убеждены, что в ходе эволюции от древнего к современному человеку, у наших предков параллельно с прямохождением приобретались черты, позволившие им постепенно заговорить. Одной из таких черт антропологи считают брови. У неандертальцев был покатый лоб и крупный надбровный валик. От обеих особенностей люди со временем избавились.

По данным последних исследований, брови, похожие на современные, стали развиваться в одно время с подъязычной костью, которая отвечает за членораздельную речь.

Однако не все антропологи согласны с результатами исследования. По их мнению, необходимо продолжать изучать эту сферу.