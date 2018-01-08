Ученые рассказали о снижении чувствительности вкусовых рецепторов у курящих людей

Британские ученые провели исследование, которое показало, что у курящих людей снижается чувствительность вкусовых рецепторов, из-за чего они не могут в полной мере получить наслаждение от принимаемой пищи.

Эксперимент показал, что причиной является табачный дым. Он негативно воздействует на вкусовые рецепторы. Однако их чувствительность восстанавливается до трех месяцев после последней выкуренной сигареты.

Также ученые выявили, что для более быстрого отказа от курения, людям следует включить в свой рацион больше фруктов и орехов, но исключить шоколад.