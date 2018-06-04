Ученые рассказали о тайне человеческого зрения

Ученые из университета Восточной Англии сумели установить степень эмоционального порога человека при помощи периферийного зрения.
В эксперименте, который провели ученые, участвовали 14 добровольцев. Им нужно было смотреть на черно-белые портреты. При этом им надо было выразить одну из шести эмоций: страх, удивление, злоба, грусть, радость, отвращение.
Снимки демонстрировались по центру поля зрения и по правой и левой периферии. Для этого их сдвигали на 15 и 30 градусов. В большинстве случаев участники эксперимента проявляли страх, радость и удивление.
Это дало основания ученым предполагать, что наибольшая эффективность эмоциональных всплесков проявляется в центре поля зрения. Положительные эмоции чаще всего воспринимаются при периферийном взгляде.
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