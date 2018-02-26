Ученые рассказали об эффективном способе справиться с депрессией

Американские ученые нашли новый способ побороть депрессию. По данным их исследования, употребление в пищу свежих овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов снижает риск возникновения психических расстройств.

К такому выводу специалистам удалось прийти по итогам проведенного эксперимента с участием пожилых людей. Он продлился шесть лет. Всех участников разделили на три группы согласно их предпочтениям в питании. В итоге, было установлено, что риск возникновения депрессии был значительно ниже у пенсионеров, придерживавшихся диеты DASH, которая включает в себя фрукты, овощи и обезжиренные продукты питания.

А вот выше остальных уровень депрессии был у тех пожилых людей, которые ели много красного мяса.