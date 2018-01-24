Ученые рассказали об опасности чистого воздуха

По словам международной группы экспертов, очищение воздуха от загрязняющих веществ может способствовать ускорению процессов глобального потепления. Исследования проводились учеными из Великобритании, США, Норвегии и Германии, сообщают информационные агентства.

Специалисты смоделировали различные возможные модели дальнейших климатических изменений, которые предусматривают исчезновение аэрозолей (сульфатов и сажи). По словам исследователей, при нынешнем уровне диоксида углерода в атмосфере, полное очищение воздуха от аэрозолей может лишь усилить парниковый эффект. Средняя температура продолжит расти, что ускорит процесс глобального потепления.

Ученые пришли к выводу, что аэрозоли выполняют роль защитного барьера, который поглощает часть солнечной радиации.