Ученые рассказали об опасности чистого воздуха

По словам международной группы экспертов, очищение воздуха от загрязняющих веществ может способствовать ускорению процессов глобального потепления. Исследования проводились учеными из Великобритании, США, Норвегии и Германии, сообщают информационные агентства.
Специалисты смоделировали различные возможные модели дальнейших климатических изменений, которые предусматривают исчезновение аэрозолей (сульфатов и сажи). По словам исследователей, при нынешнем уровне диоксида углерода в атмосфере, полное очищение воздуха от аэрозолей может лишь усилить парниковый эффект. Средняя температура продолжит расти, что ускорит процесс глобального потепления.
Ученые пришли к выводу, что аэрозоли выполняют роль защитного барьера, который поглощает часть солнечной радиации.
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