Ученые рассказали об опасности микроволновых печей

Британские ученые провели исследование, в результате которого было установлено, что микроволновые печи оказывают негативное влияние на людей и окружающую среду. Оказывается, СВЧ-печи в Евросоюзе вырабатывают столько же диоксида углерода, сколько и 6,8 миллионов машин. Поэтому специалисты заявили, что микроволновки несут колоссальный вред окружающей среде.
Они причислили микроволновки к еще одному фактору, влияющему на глобальное потепление. Наибольший вред несет низкая энергоэффективность СВЧ-печей. Кроме этого, утилизировать устройство без вреда окружению очень сложно.
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