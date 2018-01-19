Ученые рассказали об опасности микроволновых печей

Британские ученые провели исследование, в результате которого было установлено, что микроволновые печи оказывают негативное влияние на людей и окружающую среду. Оказывается, СВЧ-печи в Евросоюзе вырабатывают столько же диоксида углерода, сколько и 6,8 миллионов машин. Поэтому специалисты заявили, что микроволновки несут колоссальный вред окружающей среде.

Они причислили микроволновки к еще одному фактору, влияющему на глобальное потепление. Наибольший вред несет низкая энергоэффективность СВЧ-печей. Кроме этого, утилизировать устройство без вреда окружению очень сложно.