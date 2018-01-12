Ученые рассказали, почему люди зимой толстеют

Ученые выяснили, что объем подкожного жира может уменьшаться под воздействием солнечного света. Материалы исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Специалисты проанализировали реакцию биоинженерных моделей жировых клеток при дневном свете. Данный эксперимент проводился с целью поиска новых методов лечения пациентов, которые страдают диабетом. В итоге было сделано неожиданное открытие. Оказалось, что солнечные лучи определенной длины могут проникать под кожу и воздействовать на липидные капли, заставляя их уменьшаться. Грубо говоря, подкожный жир начинает "таять".

Таким образом объясняется и тот факт, что люди набирают вес зимой. В это время года имеется недостаток солнечного света, поэтому организм продолжает накапливать жир.

Возможно, это открытие поможет создать новые процедуры для похудения.-0-