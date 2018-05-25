Ученые рассказали, почему у птиц нет зубов

Вопрос, почему у птиц нет зубов, сразу ассоциируется с вопросами любопытных маленьких детей, которые спрашивают у взрослых, почему небо голубое, а трава зеленая? Но несмотря на это, вопрос об отсутствии зубов у пернатых друзей является очень важным для понимания эволюционной биологии птиц, сообщают палеонтологи в научном издании Biology Letters.

До этого ученые считали, что в процессе эволюции птицы лишились зубов для того, чтобы облегчить полет. Однако эта теория имеет много неточностей, ведь у нелетающих птиц тоже нет зубов.

Исследователи пришли к окончательному выводу, что причина отсутствия зубов у птиц связана с ускорением эмбрионального развития. Зубы, которые были у предков птиц (динозавров), сильно замедляли развитие ящеров в яйце и снижало выживаемость популяции. Поэтому пернатые за счет избавления от зубов хорошо закрепились на эволюционном уровне.