Ученые рассказали, зачем влюбленным необходимо держаться за руки

Ученые из Колорадского и Хайфского университетов подтвердили необходимость влюбленным держаться за руки. Это синхронизирует мозговую активность и снижает болевые ощущения.

Влюбленные парочки давно заметили, что простые прикосновения вызывают приятные ощущения. Ученые решили научно подтвердить названный факт и провели исследование с участием 22 пар в возрасте от 23 до 32 лет. Исследователи замеряли мозговую активность в те моменты, когда парочки сидели рядом, держались за руки и находились в разных комнатах.

Именно во время держания за руки синхронизация мозговых волн достигла максимума. Болевые ощущения при этом в среднем снижались на 34%.