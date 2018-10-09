Ученые разработали геномный тест, определяющий предрасположенность к инфаркту

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Людей с предрасположенностью к инфарктам можно будет определять с помощью недорогого геномного теста. Об этом сообщает Би-би-си.

"Стоимость прохождения теста Genomic Risk Score (GRS) будет около $52. Результаты тестирования помогут выяснить, почему люди могут получить инфаркт. Геномный тест можно пройти в любом возрасте - ДНК человека не меняется на протяжении жизни человека. Для исследования используются образцы крови, но, по мнению ученых, можно обойтись и мазком изо рта.

Тест был разработан после анализа геномной информации полумиллиона людей от 40 до 69 лет, которая содержится в британском Биобанке (UK Biobank). Ведущий исследователь из Бейкеровского института сердца и диабета (Австралия) и Кембриджского университета доктор Майкл Инойе рассказал, что приблизительно половина КБС возникают по генетическим причинам (наследственности), а вторая половина определяется образом жизни и окружающий средой.

По мнению ученых, новая технология поможет врачам разделять пациентов на тех, кому дополнительное вмешательство принесет явную пользу и на тех, кому скрининг не нужен.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в структуре смертности от неинфекционных заболеваний наибольшая доля приходится на сердечно-сосудистые заболевания (17,7 млн человек в год).-0-