Ученые считают, что человек уничтожил 83% видов животных

Ученые сделали заявление, что человек за время своего существования на Земле успел уничтожить 83% диких животных.
Большинство видов перестали существовать за последние полвека. Ныне живущие люди составляют всего 0,01 процента от всех живых существ на планете.
В результате одомашнивания диких животных, развития скотоводства и птицеводства сейчас две трети всех птиц на Земле, около 60% млекопитающих — это домашние. Диких животных на нашей планете всего 4%.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3398 BYN
|2.341 BYN
|2.347 BYN
|USD
|2.0017 BYN
|2.001 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.2467 BYN
|3.235 BYN
|3.245 BYN