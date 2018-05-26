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Ученые считают, что человек уничтожил 83% видов животных

Калейдоскоп 26.05.2018 | 00:15

Ученые сделали заявление, что человек за время своего существования на Земле успел уничтожить 83% диких животных.

Большинство видов перестали существовать за последние полвека. Ныне живущие люди составляют всего 0,01 процента от всех живых существ на планете.

В результате одомашнивания диких животных, развития скотоводства и птицеводства сейчас две трети всех птиц на Земле, около 60% млекопитающих — это домашние. Диких животных на нашей планете всего 4%.

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