Ученые синтезировали кремниевые нанокристаллы для использования в энергетике

Авторы изобретения – ученые Сколковского института науки и технологий, МГУ имени Ломоносова и Королевского технологического института в Стокгольме, которые смогли с помощью нанополосок из золота изменить свечение кремниевых нанокристаллов.

Эти кристаллы возможно применять для создания солнечных батарей. Специалисты сначала теоретически, а затем экспериментально доказали, что золотые нанополоски способны изменить оптические свойства кремниевых квантовых точек, которые возможно применять для сооружения солнечных батарей.

Это открытие позволит снизить затраты в солнечной энергетике, а также исключить использование мышьяка и свинца, которые теперь применяются в этих технологиях.