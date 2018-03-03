Ученые составили генеалогическое древо "семьи" из 13 миллионов человек

Известное выражение о том, что "все люди – братья" приобрело новый смысл после статьи, размещенной в журнале Science. Согласно исследованиям американских ученых, около 13 миллионов человек, проживающих в разных точках земного шара, имеют общего предка. При этом древний предок, по историческим меркам, жил не так уж и давно – "всего" 65 поколений назад.

Как сообщает исследователь из университета Колумбии (США) Янив Эрлих, в ходе исследований проанализировали свыше 86 млн. генеалогических записей. Серьезным подспорьем в проведении столь масштабного исследования стало развитие высоких технологий, а в частности Интернета. На просторах всемирной компьютерной сети существует множество генеалогических проектов. Некоторые из них собирают данные об истории семей, а некоторые идут дальше, проводя сбор и анализ ДНК участников. В дальнейшем исследователи надеются, что их работа позволит получить еще больше информации, которая станет основой для новых открытий, связанных с развитием человечества.