Ученые создали искусственные легкие для новорожденных

Канадские и немецкие ученые создали искусственные внешние легкие для новорожденных. О результатах работы говорится в статье в журнале Biomicrofluidics.
Особенностью нового аппарата заключается в том, что он работает на воздухе, а не на газовых смесях. Проект уже протестирован разработчиками и удовлетворяет все анатомические особенности младенцев. Сейчас учеными обсуждается модернизация технологии для комфортного и простого использования.
Легкие развиваются на поздних стадиях беременности. Поэтому часто у преждевременно рожденных детей наблюдаются проблемы с дыхательной системой. Бывают случаи, когда механической вентиляции легких недостаточно, тогда врачи начинают напрямую насыщать легкие ребенка кислородом.
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