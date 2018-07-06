Ученые создали искусственные легкие для новорожденных

Канадские и немецкие ученые создали искусственные внешние легкие для новорожденных. О результатах работы говорится в статье в журнале Biomicrofluidics.

Особенностью нового аппарата заключается в том, что он работает на воздухе, а не на газовых смесях. Проект уже протестирован разработчиками и удовлетворяет все анатомические особенности младенцев. Сейчас учеными обсуждается модернизация технологии для комфортного и простого использования.

Легкие развиваются на поздних стадиях беременности. Поэтому часто у преждевременно рожденных детей наблюдаются проблемы с дыхательной системой. Бывают случаи, когда механической вентиляции легких недостаточно, тогда врачи начинают напрямую насыщать легкие ребенка кислородом.