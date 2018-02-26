Ученые создали искусственный глаз с электронным управлением

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские исследователи из Школы инженерных и прикладных наук Гарварда (SEAS) разработали плоский искусственный глаз с электронным управлением, сообщает The Harvard Gazette.
Устройство состоит из искусственной мышцы и металинзы. Оно функционирует по принципу обычного человеческого глаза, наводя фокус посредством сжатия и растяжения линзы. При этом линза может корректировать фокусное расстояние и исправлять возможные дефекты зрения, такие как астигматизм.
Подобное устройство может быть использовано при изготовлении камер сотовых телефонов, очков, а также оборудования виртуальной и дополненной реальности, оптических микроскопов.-0-
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