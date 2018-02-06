Ученые утверждают, что в борьбе с облысением поможет жареный картофель

Неожиданную пользу жаренного во фритюре картофеля нашли японские специалисты. По их мнению, картошка фри содержит в себе химикат, который помогает в борьбе с потерей волос. В ходе проведения эксперимента ученым удалось вырастить зародыши волосяных фолликулов при помощи того самого химиката полидиметилсилоксана.

Его добавляют в картофель фри для того, чтобы масло не пенилось. Что результат данного эксперимента не случайность, доказывает тот факт, что таким способoм специалистам уже удалось вырастить 5 тыс. зародышей. А когда их пересадили мышам, то буквально на следующий день у тех выросло несколько волосяных пучков.

Теперь ученым предстоит провести еще ряд экспериментов и применить этот метод на человеке. Поэтому пока рано говорить о новом эффективном способе борьбы с облысением.