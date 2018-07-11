Ученые утверждают, что витамин D не помогает головному мозгу

Витамин D всегда считался особенно полезным для нервной системы человека. Ученые из Австралии провели исследования, в которых выяснили, что микроэлемент никак не влияет на заболевания центральной нервной системы. Конечно же, он хорошо отражается на здоровье организма человека в целом.

Ученые говорят о том, что мозг способен принимать только ультрафиолет. А вот искусственные пищевые добавки и солнечные лучи никак не помогут нервной системе. Кстати, ученые Китая также опровергли мысль о том, что витамин D помогает укрепить кости и уменьшает риск переломов.