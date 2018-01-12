Ученые уверяют, что брокколи помогут в борьбе с раком

Китайские ученые определили, что бактерии, содержащиеся в брокколи, способны убивать раковые клетки. Это показали последние исследования, проведенные на лабораторных мышах.

В ходе эксперимента, специалисты перемалывали брокколи, создавая из них коктейль. Полученную жидкость давали лабораторным мышам. До этого каждый грызун заражался раком.

В итоге, коктейль из брокколи исцелил 78% процентов зараженных мышей всего за пять дней. Теперь ученым предстоит вычислить дозу, необходимую для исцеления человека. После этого будут выбираться больные из числа тех, кто выразит желание лично принять участие в эксперименте.