Ученые узнали, помогает ли жевание жвачки похудеть

Некоторые люди считают, что жевательная резинка может помочь сбросить пару лишних килограммов, так как она стимулирует пищеварение. Американские ученые решили рассмотреть это широко распространенное предположение и узнали правду.

Жевательная резинка действительно снижает количество общих приемов пищи в день, однако суммарное количество калорий за день остается прежним. Специалисты также отмечают ощутимый негативный эффект. Люди, которые часто жуют мятную жвачку, меньше употребляю свежие фрукты.

Сообщается, что любители жевательной резинки потребляют меньше закусок, но восполняют потерю калорий во время основных блюд. В общем, жевательная резинка вряд ли будет эффективна в похудении.