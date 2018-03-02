Ученые: виноград и какао обладают антивирусным эффектом

Американские ученые выяснили, что в винограде и какао содержится фенольное соединение ресвератрол, которое обладает антивирусным эффектом. Материалы исследования были опубликованы на сайте MedicalXpress.
Исследователи провели эксперимент, добавив ресвератрол в культуры человеческих клеток, которые были заражены вирусом коровьей оспы. Оказалось, что большое количество вышеуказанного соединения в клетках препятствовало размножению вирусов на ранних стадиях заражения. Данное вещество также помогало обезьянам бороться с различными вирусными заболеваниями.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN