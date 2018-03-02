Ученые: виноград и какао обладают антивирусным эффектом

Американские ученые выяснили, что в винограде и какао содержится фенольное соединение ресвератрол, которое обладает антивирусным эффектом. Материалы исследования были опубликованы на сайте MedicalXpress.

Исследователи провели эксперимент, добавив ресвератрол в культуры человеческих клеток, которые были заражены вирусом коровьей оспы. Оказалось, что большое количество вышеуказанного соединения в клетках препятствовало размножению вирусов на ранних стадиях заражения. Данное вещество также помогало обезьянам бороться с различными вирусными заболеваниями.-0-