Ученые: Виноград и какао обладают антивирусным эффектом

Американские ученые выяснили, что в винограде и какао содержится фенольное соединение ресвератрол, которое обладает антивирусным эффектом. Материалы исследования были опубликованы на сайте MedicalXpress.
Исследователи провели эксперимент, добавив ресвератрол в культуры человеческих клеток, которые были заражены вирусом коровьей оспы. Оказалось, что большое количество вышеуказанного соединения в клетках препятствовало размножению вирусов на ранних стадиях заражения. Данное вещество также помогало обезьянам бороться с различными вирусными заболеваниями.-0-
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