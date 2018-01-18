Ученые восстановили ДНК человека, умершего около 200 лет назад

Исландские ученые восстановили ДНК мужчины, скончавшегося в 1827 году. В исследовании использовали генетический материал потомков человека, скончавшегося в XIX веке.
В ходе работ исследовали ДНК Ганса Джонатана, родившегося в 1784 году. Он долгие годы жил в датской колонии на острове Санта-Крус в Карибском море. Переехав в Исландию, он оставался единственным темнокожим жителем этой северной страны на протяжении многих лет.
Успешное восстановление ДНК позволило ученым заговорить о перспективе "воскрешения" известных людей.
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