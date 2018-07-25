Ученые впервые обнаружили доказательства существования воды на Марсе

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые впервые обнаружили доказательства существования в настоящее время воды в жидком виде на Марсе. Такую информацию обнародовало Европейское космическое агентство, сообщает БЕЛТА.
Жидкая вода находится в области южного полюса Марса, ее скрывают слои льда и пыли. К такому выводу ученые пришли после изучения радиолокационных данных, полученных аппаратом ЕКА Mars Express. Не исключено, что это не единственное подземное озеро на "красной планете".
К тому же аппаратура обнаружила минералы, которые могут образовываться только в присутствии жидкой воды.
На поверхности Марса вода была в далеком прошлом. О том, что жидкая вода на планете есть и сейчас, ученые подозревали, но убедительных доказательств не было.
Исследователи уверены, что нынешнее открытие является изюминкой для планетарной науки и будет способствовать пониманию эволюции Марса, истории воды на этой планете и ее обитаемости.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3268 BYN
|2.323 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9901 BYN
|1.986 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.158 BYN
|3.145 BYN
|3.16 BYN