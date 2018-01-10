Ученые впервые создали мышечную ткань из клеток кожи

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из Университета Дьюка (США) впервые создали в лаборатории мышечную ткань с помощью стволовых клеток, полученных из клеток кожи человека. Результаты исследования размещены в научном журнале Nature, сообщает ТАСС.

Для достижения подобного результата ушли годы проб и ошибок. В итоге ученым удалось создать "функционирующую человеческую мышечную ткань из плюрипотентных стволовых клеток".

Отмечается, что созданная в лаборатории мышечная ткань реагирует на внешние раздражители (химические и электрические) не хуже обычной. Также ученые пересадили ткань мышам, эксперимент закончился "определенным успехом".

Специалисты считают, что их разработка поможет усовершенствовать методы лечения редких мышечных заболеваний.

Подобные эксперименты проводились и ранее. В 2015 году ученые также смогли создать мышечную ткань, но тогда они брали в качестве исходного материала сами мышечные клетки. Нынешний же метод позволяет использовать для выращивания мышечной практически любую другую ткань. Новая технология позволяет не задействовать поврежденные ткани, если у пациента уже есть какая-либо мышечная болезнь. Кроме того, ученые планируют, что в будущем можно будет создавать здоровые мышечные ткани для людей с генетическими болезнями.-0-