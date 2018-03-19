Ученые выяснили, чем опасно метро

Специалисты выяснили, чем опасно метро. Отмечается, что уровень шума свыше 80 дБ способен значительно навредить человеческому слуху, а в подземке данная отметка нередко превышается.
Сообщается, что вышеуказанный уровень шума может повредить слух человека, если он подвержен ему более 8 часов. Большая часть людей проводит длительное время в подземках. Слуховые рецепторы пассажиров метро воспринимают чрезвычайно громкий шум постоянно, вследствие чего снижается их чувствительность.
Эксперты уверены, что длительное пребывание в метро, в частности в самих поездах, может привести не только к повреждению слуха, но и к глухоте.-0-
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