Ученые выяснили, чем опасно метро

Специалисты выяснили, чем опасно метро. Отмечается, что уровень шума свыше 80 дБ способен значительно навредить человеческому слуху, а в подземке данная отметка нередко превышается.

Сообщается, что вышеуказанный уровень шума может повредить слух человека, если он подвержен ему более 8 часов. Большая часть людей проводит длительное время в подземках. Слуховые рецепторы пассажиров метро воспринимают чрезвычайно громкий шум постоянно, вследствие чего снижается их чувствительность.

Эксперты уверены, что длительное пребывание в метро, в частности в самих поездах, может привести не только к повреждению слуха, но и к глухоте.-0-