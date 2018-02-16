Ученые выяснили, что йогурт снижает вероятность развития инфаркта или инсульта

Употребление йогурта благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, а также снижает вероятность развития инфаркта или инсульта. Материалы исследования были опубликованы в American Journal of Hypertension.

Специалисты проанализировали данные, собранные в рамках проекта по мониторингу здоровья среди медсестер и медработников, которые проводились в США с 1980 по 2012 год. Анализ этой информации позволил понять, какие продукты оказывают благотворное влияние на организм. В частности, оказалось, что употребление даже небольших порций йогурта два раза в неделю оказывает положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы.

Ученые отметили, что вероятность развития инсультов при употреблении йогурта снижалась на 17%, а инфарктов — на 21%.-0-