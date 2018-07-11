Ученые выяснили, что происходит с мозгом после смерти

Исследователи из медцентра при университете Нью-Йорка выяснили, что после смерти человеческий мозг какое-то время осознает все происходящее вокруг.

Было изучено пять тысяч случаев клинической смерти. Пациенты рассказывали, что слышали разговоры окружающих после остановки сердца. Например, медики обсуждали смерть больных. Врачи подтвердили информацию, которую называли при пациентах. Ранее этот феномен объяснялся галлюцинациями мозга, который лишен кислорода.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.