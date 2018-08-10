Ученые выяснили, что соль полезна для сердца

Ученые из Канады развеяли всем известный миф о вреде соли организму. Так, например, многие считают, что соль вредит сердечно-сосудистой системе человека даже при умеренном употреблении.

Эксперты обработали данные анализов мочи у 90 тыс человек. Отмечается, что взаимосвязь между потреблением соли и болезнями сердца отмечена только в Китае. Объясняется это популярностью соевого соуса.

Ученые выяснили, что для здоровья человека опасно употребление в пищу более чем пяти граммов соли в сутки. Специалисты рассказали, что даже это не связано с болезнями сердца, так что можно использовать соль в пищу без вреда для организма.