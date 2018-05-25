Ученые выяснили, что виноград улучшает свойства пластика

Для производства пластмассы используются различные стабилизаторы, которые улучшают свойства готового материала. Французские ученые выяснили, что виноград богат антиоксидантами, которые заметно улучшают "выносливость" пластика.

Процесс получения нужного вещества заключается в измельчении и высушивании виноградных косточек, листьев и стеблей. Полученный в результате порошок соединили с реакционной смесью. Тесты показали, что "виноградный" пластик намного устойчивее обычного. Оба образца подвергались облучению ультрафиолетом , а также были помещены в печь с температурой 80, а потом и 90 градусов.

Результаты исследования показывают, что пластик с добавлением виноградной смеси выдержал нахождение в камере светового старения вдвое дольше, нежели обычный. В температурном испытании он также проявил себя лучше, продержавшись при температуре 90 градусов 94 часа против 7 у образца без добавок.