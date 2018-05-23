Ученые выяснили главную причину эпидемии рака в мире

Ученые штата Аризона пришли к мнению, что химические загрязнения воздуха, радиационное излучение, накопление пластика и использование пестицидов приводят к онкологическим заболеваниям не только людей, но и животных.

Световые загрязнения сбивают суточные ритмы, в результате чего появляются гормональные сбои в организме. Это увеличивает риск заболевания раком, сообщают исследователи в журнале Nature Ecology & Evolution.

Онкологические заболевания присущи всем диким видам, что были изучены человечеством. Одновременно с этим нет информации о заболеваемости в разных популяциях животных, что останавливает процесс оценки влияния антропогенной деятельности.