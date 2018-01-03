Американские ученые выяснили, какой тип женщин больше нравится мужчинам. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В эксперименте приняли участие свыше сотни мужчин. Каждому добровольцу были предложены фотографии, на которых, повернувшись спиной к объективу, стояли девушки со светлыми и темными волосами. Оказалось, что мужчины посчитали более привлекательными блондинок, так как те выглядели моложе.
Однако участники эксперимента рассказали, что для брака и создания семьи выбрали бы девушку с темными волосами, так как блондинки, по их мнению, более легкомысленные.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3814 BYN
|2.38 BYN
|2.389 BYN
|USD
|1.979 BYN
|1.986 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.4342 BYN
|3.41 BYN
|3.435 BYN