Американские ученые выяснили, какой тип женщин больше нравится мужчинам. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В эксперименте приняли участие свыше сотни мужчин. Каждому добровольцу были предложены фотографии, на которых, повернувшись спиной к объективу, стояли девушки со светлыми и темными волосами. Оказалось, что мужчины посчитали более привлекательными блондинок, так как те выглядели моложе.

Однако участники эксперимента рассказали, что для брака и создания семьи выбрали бы девушку с темными волосами, так как блондинки, по их мнению, более легкомысленные.-0-