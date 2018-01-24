Ученые выяснили неожиданное сходство между людьми и кошками

Исследователи из Королевского университета в городе Белфаст выяснили, что среди кошки есть "правши" и "левши", передают информационные агентства.

Получается, что животные имеют "ведущую лапу". В эксперименте приняли участие сорок четыре домашних животных: двадцать четыре самца и двадцать самок. Ученые наблюдали за животными, за их действиями.

Было установлено: более 70 процентов животных выполняли действия определенной "ведущей" лапой. Коши, которые являются "левшами" более агрессивны и не отличаются стрессоустойчивостью.