Ученые выяснили неожиданное сходство между людьми и кошками

Исследователи из Королевского университета в городе Белфаст выяснили, что среди кошки есть "правши" и "левши", передают информационные агентства.
Получается, что животные имеют "ведущую лапу". В эксперименте приняли участие сорок четыре домашних животных: двадцать четыре самца и двадцать самок. Ученые наблюдали за животными, за их действиями.
Было установлено: более 70 процентов животных выполняли действия определенной "ведущей" лапой. Коши, которые являются "левшами" более агрессивны и не отличаются стрессоустойчивостью.
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