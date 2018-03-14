Ученые выяснили, от чего зависит уровень интеллекта

Шотландские ученые провели масштабное исследование, сравнив ДНК-пробы около 240 тыс. человек со всего мира, и обнаружили более 500 генов, связанных с интеллектом. Об этом сообщает издание The Herald.

Специалисты выяснили, какие именно гены отвечают за уровень интеллекта. Также, вероятно, здоровье и интеллект взаимосвязаны, так как на них влияют одни и те же гены. Ученые утверждают, что более интеллектуальные люди реже страдают от болезни Альцгеймера, депрессии, шизофрении и ожирения.

В ходе экспериментов было установлено, что от 50 до 80% интеллектуальных способностей передаются по наследству.-0-