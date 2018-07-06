Ученые выяснили, почему водители засыпают за рулем

Эксперты из австралийского университета получили данные о том, что причиной засыпания водителей за рулем является естественная низкочастотная вибрация автомобиля.
Ученые провели эксперимент: 15 добровольцев поместили в симулятор кабины автомобиля, который имитировал монотонное движение по двухполосной трассе. На одну половину участников воздействовали низкочастотные вибрации (4-7 герц), а на вторую половину воздействие не производилось. Во время исследования специалисты следили за ритмом сердца участников.
В результате исследования выяснилось, что подопытные, которые подвергались вибрациям, уже после 15 минут начинали зевать и терять внимание. Спустя полчаса степень усталости была еще выше, а через час сердцебиение говорило о том, что участники погружаются в сон. Также, утомленным людям было психологически и физически сложнее выполнять элементарные умственные задачи.
Проведя такое исследование, ученые надеются обратить внимание производителей автомобилей на выводы эксперимента, чтобы те тщательнее обдумывали конструкции автомобильных кресел.
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