Ученые выяснили, почему водители засыпают за рулем

Эксперты из австралийского университета получили данные о том, что причиной засыпания водителей за рулем является естественная низкочастотная вибрация автомобиля.

Ученые провели эксперимент: 15 добровольцев поместили в симулятор кабины автомобиля, который имитировал монотонное движение по двухполосной трассе. На одну половину участников воздействовали низкочастотные вибрации (4-7 герц), а на вторую половину воздействие не производилось. Во время исследования специалисты следили за ритмом сердца участников.

В результате исследования выяснилось, что подопытные, которые подвергались вибрациям, уже после 15 минут начинали зевать и терять внимание. Спустя полчаса степень усталости была еще выше, а через час сердцебиение говорило о том, что участники погружаются в сон. Также, утомленным людям было психологически и физически сложнее выполнять элементарные умственные задачи.

Проведя такое исследование, ученые надеются обратить внимание производителей автомобилей на выводы эксперимента, чтобы те тщательнее обдумывали конструкции автомобильных кресел.