Ученые выяснили преимущества пессимизма

Британские ученые выяснили, что пессимизм помогает лучше выполнять поставленные задачи. Материалы исследования были опубликованы в The Conservation.
Так называемый "оборонительный" пессимизм помогает преодолеть тревогу. Человек имеет заниженные ожидания и страх ударить в грязь лицом, поэтому старается продумывать каждый свой шаг. Также он предвидит все худшие варианты развития событий и настраивается избегать их.
Специалисты доказали свои предположения в ходе эксперимента. Добровольцев просили собирать слова из пазлов. Находившиеся в плохом настроения лучше справлялись с задачей, чем те, кто находился в приподнятом ностроении.-0-
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