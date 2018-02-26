Ученые выяснили преимущества пессимизма

Британские ученые выяснили, что пессимизм помогает лучше выполнять поставленные задачи. Материалы исследования были опубликованы в The Conservation.

Так называемый "оборонительный" пессимизм помогает преодолеть тревогу. Человек имеет заниженные ожидания и страх ударить в грязь лицом, поэтому старается продумывать каждый свой шаг. Также он предвидит все худшие варианты развития событий и настраивается избегать их.

Специалисты доказали свои предположения в ходе эксперимента. Добровольцев просили собирать слова из пазлов. Находившиеся в плохом настроения лучше справлялись с задачей, чем те, кто находился в приподнятом ностроении.-0-