Ученые выяснили, с чем связана способность сочувствовать

Способность проявлять сочувствие и сопереживать заложена в наших генах. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета после проведения масштабного эксперимента. Материалы исследования были опубликованы в журнале Translational Psychiatry.

Специалисты проанализировали ДНК-пробы 46 тыс. человек, а также попросили добровольцев заполнить анкеты, вопросы в которых касались уровня эмпатии. Оказалось, что на 90% эмпатия зависит от социума, однако остальные 10% приходятся на генетику.

Информация о том, что уровень эмпатии как-то связан с генетическими факторами, помогает понять, например, людей, больных аутизмом, с трудом представляющих мысли и чувства окружающих.

К сожалению, ученым пока не понятно, какие именно гены отвечают за способность сопереживать.-0-